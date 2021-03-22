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Зидан пока не собирается возглавлять сборную Франции

11:49
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует возглавлять сборную Франции в ближайшее время, сообщает Telefoot.

По данным источника, нынешний тренер национальной команды Дидье Дешам намерен покинуть сборную по окончании чемпионата Европы. Сообщалось, что Зидан является главным претендентом на этот пост.

Однако французский специалист не планирует менять место работы. Только по окончании контракта с «Реалом» (2022 год) он рассмотрит другие варианты.

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