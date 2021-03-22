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Покеттино объяснил замену Мбаппе в матче с «Лионом»

10:04
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, почему решил заменить форварда Килиана Мбаппе в матче 30-го тура лиги 1 с «Лионом» (4:2).

Футболист был заменен на 67-й минуте. Поле француз покидал, хромая.

«Мбаппе был заменен в целях предосторожности. Он получил удар. В первом тайме он подвернул лодыжку», — цитирует Покеттино Goal.com.

Отметим, в этой встрече 21-летний форвард оформил дубль. Мбаппе забил 100 гол в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, который достиг этого показателя.

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