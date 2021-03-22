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Неймар согласовал условия контракта с «ПСЖ» до 2026 года

17:40
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к продлению контракта с парижским клубом, пишет в Twitter 22 марта журналист Фабрицио Романо.

Сторонам осталось утрясти последние детали. 29-летний бразилец подпишет контракт до конца июня 2026 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

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