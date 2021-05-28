Жюльен Стефан может возглавить «Страсбур»

«Страсбур» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Ренна» Жюльеном Стефаном, сообщает Foot Mercato. Он может заменить Тьерри Лоре.

В начале этой недели эльзасский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 57-летним специалистом, который пять лет работал с командой.

В этом сезоне «Страсбур» набрал 42 очка в 38 матчах и стал 15-м в чемпионате Франции. Ранее под руководством Лоре команда выиграла Кубок лиги.

40-летний Стефан с 2012 года работал тренером сначала с молодежными командами «Ренна», а затем с основной. Под его руководством красно-черные провели 110 матчей на профессиональном уровне, в которых одержали 49 побед и 24 раза сыграли вничью.