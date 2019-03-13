Жозе Фонти: "Леан еще не на уровне Мбаппе, но он только начинает"

Защитник "Лилля" Жозе Фонти считает, что его партнер по команде Рафаэл Леан способен выйти на уровень Кильяна Мбаппе из "ПСЖ". Он сравнил уровень таланта этих форвардов.

– Рафаэл немного другого типа игрок, чем Мбаппе, – цитирует A Bola Фонти. – И он еще не на том же уровне. Мбаппе провел два очень хороших года, а Рафаэл только начинает. Но он забивает голы, играет очень хорошо. Ему еще предстоит кое-чему научиться и совершенствоваться. Каждый день он усердно работает и растет. Он способен на большее.