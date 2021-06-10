Жиру остался недоволен игрой партнеров по сборной Франции в матче с Болгарией, несмотря на дубль
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру остался недоволен игрой партнеров по национальной команде, несмотря на свой дубль в матче с Болгарией (3:0).
«Я был достаточно незаметен в этой игре, поскольку часто делал забегания, а мне не отдавали передачи. Я не говорю, что отлично забегаю и открываюсь, но я всегда ищу лучшие решения в чужой штрафной. Да, я забил два гола после отличных передач от Павара и Бен Йеддера, но мы могли забить куда больше, если бы играли эффективно», — приводит L'Equipe слова Жиру.
Франция ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии французы встретятся с Венгрией, Португалией и Германией.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Mbappe-agace-a-la-suite-des-declarations-de-giroud-apres-france-bulgarie/1260782
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