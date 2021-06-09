Энцо Зидан нашел команду во французской лиге 2

Бывший полузащитник «Реала» Энцо Зидан подписал контракт с клубом из второго дивизиона Франции «Родез», сообщает L'Equipe.

Футболист заключил соглашение на один год и будет выступать под номером 5.

Отметим, что его отец, легендарный футболист и бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан более десяти лет назад стал акционером «Родеза». Более того, клуб находится в регионе, где родилась мать Энцо.