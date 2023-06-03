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Сегодня, 11:12

Защитник «ПСЖ» Рамос может перейти в «Аль-Хиляль»

Виталий Косик
Корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает Defensa Central.

В пятницу, 2 июня парижский клуб объявил о том, что 37-летний испанец покинет команду на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

По информации источника, представители игрока уже несколько месяцев ведут переговоры о возможном переходе защитника в саудовский клуб.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» готов предложить Рамосу двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Игрок готов рассмотреть предложения от любого европейского топ-клуба, но не исключает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 57 матчах за команду. Вместе с клубом испанец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Сегодня, 3 июня, «ПСЖ» сыграет против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Этот матч станет для Рамоса последним в составе парижан.

Серхио Рамос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
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Осер – Ланс
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3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
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Лорьян – Страсбур
 - : -
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Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
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ПСЖ – Клермон Фут
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Труа – Лилль
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Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
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Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
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Осер

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