Стример Бустер назвал Головина лучшим среди футболистов в компьютерных играх

Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев в комментарии для «СЭ» сравнил гостеприимность на стадионах «Динамо» и «Зенита», а также рассказал, кого из футболистов считает лучшим в компьютерных играх.

— Вас приглашали на «Динамо», на «Зенит». Какой клуб больше нравится?

— Предпочтений не отдаю.

— У кого лучше стадион?

— И там, и там хорошо встречали. У «Зенита» больше, дороже. Но я же не по всему стадиону бегаю, а сижу в лаундже. И там, и там стол балдежный, еда. Мне многого не надо для счастья. Приятно, когда зовут. Я приезжаю, смотрю футбол, круто! Кормят везде одинаково. Очень хорошая кухня!

— Посещаемость и атмосфера?

— Матчи, на которых я был, там все битком.

— Можно ли будет вас увидеть на стадионе «Спартака»?

— Нет такого, что за какой-то клуб болею. Я за красивую игру. Нравятся эмоции, вживую смотреть спорт. Тем более если знакомлюсь с игроками из разных клубов.

— Кто лучше всего из футболистов играет в компьютерные игры, CS:GO условно?

— Головин реально хорошо играет. Он лучше всех! Со Смоловым не играл. Все должны, но никак не получается состыковаться.

Ранее Buster рассказал о своем опыте общения с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.