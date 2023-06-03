Чемпионат Франции: «Монако» — «Тулуза», «Брест» — «Ренн» и другие матчи 38-го тура

38-й тур чемпионата Франции.

Все матчи пройдут в одно время и начнутся в 22.00 мск.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Франции по этой ссылке //

Турнирная таблица — здесь