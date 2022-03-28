Защитник Керер не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Защитник Тило Керер не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает летом 2023 года, сообщает RMC Sport.

Французский клуб может продать 25-летнего немца предстоящим летом, чтобы потом не потерять его бесплатно.

Керер перешел в «ПСЖ» из «Шальке» в 2018 году за 37 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов.

В этом сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.