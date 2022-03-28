Серхио Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца

Защитник Серхио Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца, сообщает Le Parisien.

Центральный защитник, которому в среду исполнится 36 лет, тренировался в общей группе. Испанец может войти в заявку «ПСЖ» на игру 30-го тура лиги 1 против «Лорьяна», которая состоится 3 апреля.

Рамос не выходил на поле в составе «ПСЖ» с 23 января. Тогда стало известно, что он получил мышечную травму.

В этом сезоне игрок, перешедший в «ПСЖ» летом на правах свободного агента из «Реала», провел только 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.