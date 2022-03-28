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Сегодня, 22:02

Серхио Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Серхио Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца, сообщает Le Parisien.

Центральный защитник, которому в среду исполнится 36 лет, тренировался в общей группе. Испанец может войти в заявку «ПСЖ» на игру 30-го тура лиги 1 против «Лорьяна», которая состоится 3 апреля.

Рамос не выходил на поле в составе «ПСЖ» с 23 января. Тогда стало известно, что он получил мышечную травму.

В этом сезоне игрок, перешедший в «ПСЖ» летом на правах свободного агента из «Реала», провел только 5 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил один гол.

Серхио Рамос
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
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Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Сент-Этьен – Марсель
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Страсбур – Ланс
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

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Ренн

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Димитри Пайет

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Марсель

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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 25 2 5
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