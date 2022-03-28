Почеттино провел встречу с руководством «Манчестер Юнайтед»

Во время мартовского перерыва в клубных чемпионатах на матчи сборных главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино провел встречу с руководством «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.

Его проинформировали, что клуб пока не принял решение, кто будет руководить английской командой в следующем сезоне. Его конкурент на эту должность — главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний немец возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».