Во Франции возбудили уголовное дело в отношении главы Федерации футбола Ле Гре

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре по обвинению в домогательствах, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в психологических и сексуальных домогательствах 81-летнего Ле Гре обвиняет агент нескольких игроков французской сборной Сони Суид. По словам женщины, в 2014 году глава федерации предложил ей «отдаться, чтобы он помог».

Дело будет передано в суд. Расследование поручено Бригаде по пресечению насилия над личностью (BRDP).

Ранее Ле Гре был отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после неуважительных высказываний в отношении Зинедина Зидана. Временно исполнять обязанности будет вице-президент организации Филипп Диалло.