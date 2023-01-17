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Сегодня, 14:20

Во Франции возбудили уголовное дело в отношении главы Федерации футбола Ле Гре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ноэль Ле Гре.
Фото AFP

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре по обвинению в домогательствах, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в психологических и сексуальных домогательствах 81-летнего Ле Гре обвиняет агент нескольких игроков французской сборной Сони Суид. По словам женщины, в 2014 году глава федерации предложил ей «отдаться, чтобы он помог».

Дело будет передано в суд. Расследование поручено Бригаде по пресечению насилия над личностью (BRDP).

Ранее Ле Гре был отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после неуважительных высказываний в отношении Зинедина Зидана. Временно исполнять обязанности будет вице-президент организации Филипп Диалло.

Источник: L’Equipe
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