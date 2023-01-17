Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:06

Гальтье объяснил, почему Верратти имеет решающее значение для «ПСЖ»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о полузащитнике Марко Верратти. По словам специалиста, хавбек имеет решающее значение в игре парижан.

«Марко был ключевым игроком на протяжении многих лет. Его присутствие позволяет нам играть разными схемами, потому что у него отличные качества. Его способность связывать полузащиту и атаку очень важна», — сказал Гальтье на пресс-конференции.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча и отдал 1 результативную передачу.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрве Ренар и Доменико Тедеско претендуют на пост главного тренера «Ниццы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.01 00:00
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 00:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 00:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 00:00
Лорьян – Ренн
 - : -
29.01 00:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 00:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
29.01 00:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 00:00
Труа – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости