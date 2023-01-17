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Сегодня, 16:15

15-летний российский защитник из академии «ПСЖ» рассказал, как туда попал

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Денис Родин.
Фото Соцсети

15-летний российский защитник из академии «ПСЖ» Денис Родин в интервью «СЭ» рассказал, как три с половиной года назад туда попал.

— Как ты попал в академию «ПСЖ»?

— Подал заявку — так же, как любой человек, который хочет туда попасть. Мне сказали прийти на просмотр. У нас был тестовый матч, после которого сказали, что я принят. Причем в России не занимался футболом профессионально, играл только во дворе. По-настоящему увлекся им уже во Франции. И вот уже четвертый год занимаюсь в академии.

— Всегда играл в центре обороны?

— В России был вратарем. Поэтому, когда купил во Франции кепку и приезжаю в Москву на каникулы, мне часто говорят, что моя кепка похожа на ту, что носил Лев Яшин. Но во Франции уже сконцентрировался на игре в центре защиты. Причем из-за роста постоянно играю с ребятами постарше — 16-17-летними.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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