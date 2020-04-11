Во Франции определили даты завершения этого сезона и начала следующего

Профессиональная футбольная лига Франции установила даты для завершения текущего сезона и начала следующего. По информации L'Equipe, ПФЛ планирует, что нынешний чемпионат будет завершен 25 июля, а новый — начнется 23 августа.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 10 на 11 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 687 857 человек. Умерших — 102 198, выздоровевших — 375 221.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется