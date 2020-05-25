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Во Франции, несмотря на запрет на массовые мероприятия, матч по футболу посетили около 400 человек

22:58
В Страсбуре любители футбола организовали футбольный матч. Фото Youtube.com
В Страсбуре любители футбола организовали футбольный матч. Фото Youtube.com
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24 мая во французском Страсбуре прошел несанкционированный матч между командами двух районов города. По окончании игры на поле выбежали зрители.

На матче присутсвовало около 400 зрителей, учитывая, что во Франции запрещены массовые мероприятия в общественных местах с участием более 10 человек из-за пандемии коронавируса.

На видео видно, что сразу после забитого гола, на футбольное поле выбежали сотни людей, которые праздновали победу команды.

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