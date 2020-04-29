Власти Франции призывают Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Президент Франции Эммануэль Макрон желает, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии последовали примеру местной лиги и объявили о досрочном завершении сезона, сообщает Le Parisien. Накануне Федерация футбола Франции объявила о соответствующем решении.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню провела переговоры с итальянскими и немецкими коллегами и планирует поговорить с испанскими. Макрон также сделал телефонные звонки, чтобы в соседних странах досрочно завершили чемпионаты.

Ранее о досрочном завершении сезона объявили в Голландии и Бельгии. В четверг власти Германии объявят о своем решении, итальянцы — в пятницу.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.