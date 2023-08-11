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Сегодня, 19:05

Вингер «Марселя» Ундер перейдет в «Фенербахче». Игроком интересовался «Зенит»

Вингер «Марселя» Ундер, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Фенербахче»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Дженгиз Ундер.
Фото Global Look Press

Вингер «Марселя» Дженгиз Ундер станет игроком «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже договорились о трансфере. 26-летний футболист в ближайшее время отправиться на медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется игроком сборной Турции. В агентстве Ундера подтверждали эту информацию.

Дженгиз перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы». Через год французская команда выкупила его за 8,4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Олег Рябчук, Матиас Норманн, Леонардо Балерди. РПЛ, трансферы: Норманн уехал из России, «Спартак» хочет подписать одноклубника Жиго

Источник: Фабрицио Романо
Сборная Турции по футболу
ФК Зенит
ФК Марсель
ФК Фенербахче
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