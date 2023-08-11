Вингер «Марселя» Ундер перейдет в «Фенербахче». Игроком интересовался «Зенит»
Вингер «Марселя» Ундер, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Фенербахче»
Вингер «Марселя» Дженгиз Ундер станет игроком «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уже договорились о трансфере. 26-летний футболист в ближайшее время отправиться на медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется игроком сборной Турции. В агентстве Ундера подтверждали эту информацию.
Дженгиз перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы». Через год французская команда выкупила его за 8,4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Фабрицио Романо
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Марсель – Реймс
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