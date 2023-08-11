Боссы «ПСЖ» хотят запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс»
«ПСЖ» продолжает оказывать давление на форварда команды Килиана Мбаппе, который не хочет покидать клуб этим летом.
Как сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста Жюльена Лорена, руководство «ПСЖ» хочет запретить 24-летнему игроку посещать стадион команды «Парк де Пренс».
10 августа сообщалось, что «ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором рассказал о тяжелых экономических последствиях, если он уйдет бесплатно в 2024 году.
Французский футболист выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Источник: Le10Sport
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9
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10
|Лорьян
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11
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
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|0-0
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18
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -
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