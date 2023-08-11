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Сегодня, 20:47

Боссы «ПСЖ» хотят запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» продолжает оказывать давление на форварда команды Килиана Мбаппе, который не хочет покидать клуб этим летом.

Как сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста Жюльена Лорена, руководство «ПСЖ» хочет запретить 24-летнему игроку посещать стадион команды «Парк де Пренс».

10 августа сообщалось, что «ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором рассказал о тяжелых экономических последствиях, если он уйдет бесплатно в 2024 году.

Французский футболист выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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Источник: Le10Sport
Килиан Мбаппе
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