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Луис Энрике подтвердил переход Дембеле в «ПСЖ»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о переходе нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в парижский клуб.

«Дембеле на 99 процентов игрок нашего клуба, но все же не на 100 процентов. Есть юридические нюансы, которые нужно согласовать. На данный момент он не игрок «ПСЖ», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет отказаться от подписания 26-летнего француза этим летом.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 8 голов. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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