«Вест Хэм» интересуется Навасом

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в АПЛ, об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, вратарем интересуется английский «Вест Хэм».

35-летний костариканец присоеденился к «ПСЖ» в 2019 году и провел за клуб 106 матчей, пропустил 86 мячей и 49 раз отстоял на ноль. Однако в нынешнем сезоне голкипер еще ни разу не появлялся на поле.