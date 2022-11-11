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11 ноября, 16:45

Мбаппе рассказал, почему остался в «ПСЖ»

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Французский нападающий Кильян Мбаппе рассказал, почему он остался в «ПСЖ» и отказался от перехода в «Реал».

«Я не боюсь. Я готов. Я всегда говорю о своих целях, о том, чего хочу достичь. Время пришло. В «ПСЖ» абсолютно все — чистая страница. Это уникальный шанс. Нужно смотреть на вещи иначе. Конечно, проще было перейти в «Реал». Но у меня есть цель. Я француз. Я вырос в Париже, поэтому выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» — это что-то по-настоящему особенное. Это навсегда впишет мое имя в историю страны», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 19 матчей за парижскую команду, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Килиан Мбаппе
ФК Реал
4
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.11 23:00
Лион – Ницца
 1 : 1
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 2 : 1
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 2 : 1
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 - : -
13.11 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
 - : -
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 - : -
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 - : -
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 - : -
13.11 22:45
Монако – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 9 1 2
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