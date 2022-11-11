Мбаппе рассказал, почему остался в «ПСЖ»

Французский нападающий Кильян Мбаппе рассказал, почему он остался в «ПСЖ» и отказался от перехода в «Реал».

«Я не боюсь. Я готов. Я всегда говорю о своих целях, о том, чего хочу достичь. Время пришло. В «ПСЖ» абсолютно все — чистая страница. Это уникальный шанс. Нужно смотреть на вещи иначе. Конечно, проще было перейти в «Реал». Но у меня есть цель. Я француз. Я вырос в Париже, поэтому выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» — это что-то по-настоящему особенное. Это навсегда впишет мое имя в историю страны», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 19 матчей за парижскую команду, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач во всех турнирах.