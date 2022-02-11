«Версаль» попросил «ПСЖ» сыграть на его стадионе полуфинал Кубка Франции

«Версаль», выступающий в 4-м дивизионе Франции, вышел в полуфинал Кубка Франции. В среду команда по пенальти обыграла «Бержерак».

Сейчас руководство «Версаля» ведет поиски, где сыграть матч 1/2 финала. По результатам жеребьевки, в соперники любительскому клубу досталась «Ницца». Игра состоится 1 или 2 марта.

Как сообщает RMC Sport, «Версаль» обратился к «ПСЖ» с просьбой сыграть против «Ниццы» на «Парк де Пренс». Также рассматриваются варианты со «Стад де Франс» и «Стад Шарлети», где играет «Пари» из Лиги 2. Соглашение должно быть заключено до следующей пятницы.

Если ни один из вариантов невозможен, «Ницца» будет готова принять матч на своем поле.