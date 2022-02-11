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Сегодня, 01:42

«Версаль» попросил «ПСЖ» сыграть на его стадионе полуфинал Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент

«Версаль», выступающий в 4-м дивизионе Франции, вышел в полуфинал Кубка Франции. В среду команда по пенальти обыграла «Бержерак».

Сейчас руководство «Версаля» ведет поиски, где сыграть матч 1/2 финала. По результатам жеребьевки, в соперники любительскому клубу досталась «Ницца». Игра состоится 1 или 2 марта.

Как сообщает RMC Sport, «Версаль» обратился к «ПСЖ» с просьбой сыграть против «Ниццы» на «Парк де Пренс». Также рассматриваются варианты со «Стад де Франс» и «Стад Шарлети», где играет «Пари» из Лиги 2. Соглашение должно быть заключено до следующей пятницы.

Если ни один из вариантов невозможен, «Ницца» будет готова принять матч на своем поле.

Футбол
ФК Ницца
0
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«Нант» сыграет с «Монако» в полуфинале Кубка Франции
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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38 тур
11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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