Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.
«Надеюсь, Килиан проведет всю свою карьеру в «ПСЖ» — это будет очень хороший знак для клуба. Мы на это надеемся. Для меня он должен в топ-5 лучших игроков в мире, в этом нет сомнения», — приводит слова Почеттино El Larguero.
22-летний форвард в этом сезоне в 21 матче лиги 1 забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 2022 года футболист на правах свободного агента перейдет в «Реал».
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|43
|
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|23
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|4
|36-20
|43
|
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|
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|
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|
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|7
|8
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|
13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|
14
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|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|
15
|Клермон Фут
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|
16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|
17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|
18
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
19
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|
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|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|- : -
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|- : -
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
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Ассистенты
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|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|19
|2
|3
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Тежи Саванье
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|18
|1
|5
|
|
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|1
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