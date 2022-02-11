Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.

«Надеюсь, Килиан проведет всю свою карьеру в «ПСЖ» — это будет очень хороший знак для клуба. Мы на это надеемся. Для меня он должен в топ-5 лучших игроков в мире, в этом нет сомнения», — приводит слова Почеттино El Larguero.

22-летний форвард в этом сезоне в 21 матче лиги 1 забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 2022 года футболист на правах свободного агента перейдет в «Реал».