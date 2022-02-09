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Сегодня, 22:37

«Версаль» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Бержераку» в серии пенальти

Анна Горшкова
Корреспондент

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Версаль» на выезде обыграл «Бержерак Перигорд».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 и победитель был определен в серии пенальти — 5:4.

Первый гол в матче забил игрок «Версаля» Инза Диаррассуба на 14-й минуте. На 90-й минуте Аксель Трессенс сравнял счет.

В серии пенальти мимо ворот ударил игрок «Бержерак» Кевин Мингоа.

Франция. Кубок. 1/4 финала
09 февр, 20:30. Stade Francis-Rongieras (Периге)
Бержерак Перигорд
1:1
Версаль 78

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