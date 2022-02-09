«Версаль» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Бержераку» в серии пенальти

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Версаль» на выезде обыграл «Бержерак Перигорд».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 и победитель был определен в серии пенальти — 5:4.

Первый гол в матче забил игрок «Версаля» Инза Диаррассуба на 14-й минуте. На 90-й минуте Аксель Трессенс сравнял счет.

В серии пенальти мимо ворот ударил игрок «Бержерак» Кевин Мингоа.