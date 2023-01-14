Верратти: «Мне приписывали роман с Рианной, но я ее не знаю»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отреагировал на информацию о том, что он ведет разгульный образ жизни и однажды провел вечер с известной певицей Рианной.

«Меня волновало то, что обо мне говорили, моя репутация. Журналисты должны делать свою работу честно. Но меня выставили как человека, который проводит в ночных клубах каждую ночь. Это как минимум неправильно.

Было время, когда я куда-то ходил, мне было 20 лет, сейчас все иначе. Сегодня я предпочитаю ходить куда-нибудь поужинать с моими товарищами по команде, моими друзьями, но так делают все.

Однажды говорили, что я провел вечер с певицей Рианной, но я ее даже не знаю. Нужно быть честными», — приводит слова Верратти France Football.