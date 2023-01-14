Гус Хиддинк считает, что Головин может попробовать свои силы в АПЛ
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что думает об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».
В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел за «Монако» 17 матчей, забив четыре мяча и сделав 4 ассиста.
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|
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|Ланс
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|12
|5
|1
|31-13
|41
|
3
|Марсель
|18
|12
|3
|3
|36-15
|39
|
4
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|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
5
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|
6
|Лорьян
|18
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|5
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|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|18
|1
|9
|8
|22-33
|12
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
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38 тур
|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|- : -
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|- : -
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|- : -
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|- : -
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|11
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|12
|1
|2
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