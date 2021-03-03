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Венгер сравнил Мбаппе с Пеле

17:55
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сравнил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с Пеле.

«Я годами говорил и сходствах между Мбаппе и Пеле. Пеле сыграл на 4 чемпионатах мира и выиграл 3. Килиан в свои 22 года уже был на одном ЧМ и взял золото. У Мбаппе нет потолка возможностей, он будет лучшим в Париже или Мадриде», — цитирует Венгера Le Parisien.

Мбаппе дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году, когда ему было 16 лет. Он стал обладателем награды Golden Boy-2017 (лучший молодой футболист в Европе), лучшим молодым игроком ЧМ-2018 и дважды лучшим футболистом Франции.

В нынешнем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач в 31 матче за «ПСЖ».

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