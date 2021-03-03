«Марсель» расторг контракт с Виллаш-Боашом

«Марсель» расторг контракт с бывшим главным тренером Андре Виллаш-Боашом. 2 февраля португальский специалист был отстранен от работы после того, как захотел уйти в отставку из-за несогласия со «спортивной политикой клуба».

«Марсель» объявил, что контракт расторгнут по взаимному согласию, и поблагодарил Виллаш-Боаша «за его вклад» в развитие 9-кратных чемпионов Франции.

Преемником 43-летнего португальца стал 60-летний Хорхе Сампаоли, который во вторник, 2 марта, уже прилетеле во Францию. Сейчас специалисту предстоит 7-дневный карантин из-за пандемии коронавируса.