Сегодня, 3 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбур» на своем поле примет «Монако». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Следить за матчем «Страсбур» — «Монако» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Страсбур» — «Монако»