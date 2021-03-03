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«Страсбур» — «Монако»: смотреть онлайн трансляцию матча

21:45
«Монако» сыграет против «Страсбура» в матче лиги 1. Фото AFP
«Монако» сыграет против «Страсбура» в матче лиги 1. Фото AFP
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбур» на своем поле примет «Монако». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Следить за матчем «Страсбур» — «Монако» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Страсбур» — «Монако»

Страсбур — Монако

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