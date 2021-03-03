«Страсбур» — «Монако»: смотреть онлайн трансляцию матча
21:45
Сегодня, 3 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбур» на своем поле примет «Монако». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.
Следить за матчем «Страсбур» — «Монако» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Страсбур» — «Монако»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...