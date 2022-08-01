В «Ницце» рассказали, когда Бека-Бека сможет дебютировать за клуб

В пресс-службе «Ниццы» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда экс-игрок «Локомотива» Алексис Бека-Бека сможет дебютировать за команду.

«Мы очень рады объявить о переходе Бека-Бека в наш клуб! Он сможет дебютировать за наш клуб со стартом чемпионата против «Тулузы», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Тулуза» — «Ницца» состоится 7 августа. Начало игры — в 14.00 мск.

Ранее московский клуб объявил о переходе 21-летнего игрока в «Ниццу». Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий.

Бека-Бека перешел в «Локо» в августе 2021 года из «Кана». Он провел за команду 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.