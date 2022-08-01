В «Ницце» рассказали, когда Бека-Бека сможет дебютировать за клуб
В пресс-службе «Ниццы» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда экс-игрок «Локомотива» Алексис Бека-Бека сможет дебютировать за команду.
«Мы очень рады объявить о переходе Бека-Бека в наш клуб! Он сможет дебютировать за наш клуб со стартом чемпионата против «Тулузы», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Матч «Тулуза» — «Ницца» состоится 7 августа. Начало игры — в 14.00 мск.
Ранее московский клуб объявил о переходе 21-летнего игрока в «Ниццу». Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий.
Бека-Бека перешел в «Локо» в августе 2021 года из «Кана». Он провел за команду 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
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|Монако
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|0
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|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ницца
|0
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|0-0
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6
|Страсбур
|0
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|0
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|0
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11
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|0-0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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