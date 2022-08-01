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Сегодня, 19:36

Рэмзи согласовал условия личного контракта с «Ниццей»

Руслан Минаев
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Полузащитник Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Footmercato, 31-летний валлиец согласовал условия личного контракта с «Ниццей».

26 июля «Ювентус» расторг контракт с 31-летним валлийцем.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду Рэмзи забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.

Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Ницца
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