Рэмзи согласовал условия личного контракта с «Ниццей»

Полузащитник Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Footmercato, 31-летний валлиец согласовал условия личного контракта с «Ниццей».

26 июля «Ювентус» расторг контракт с 31-летним валлийцем.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду Рэмзи забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.