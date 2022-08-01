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Сегодня, 10:41

Месси поделился эмоциями от победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал завоевание Суперкубка Франции.

«Мы довольны результатом. «ПСЖ» хотел начать сезон с победы в Суперкубке. Вперед!» — написал аргентинец в своих соцсетях.

Лионель Месси стал лучшим игроком матча за Суперкубок Франции. Месси стал седьмым игроком парижского клуба, выигравшим трофей после Златана Ибрагимовича, Сержа Орье, Анхеля Ди Марии, Дани Алвеса, Килиана Мбаппе и Мауро Икарди.

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар. По голу забили форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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