«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»

«Локомотив» объявил об уходе из команды полузащитника Алексиса Бека-Бека. Игрок перешел в «Ниццу».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локо» Бека-Бека выступал с августа 2021 года. За это время французский игрок провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи. В последней его игре против «Ростова» (2:2) футболиста удалили с поля во втором тайме.