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20 октября, 23:55

«Гавр» с Кузяевым сыграл вничью с «Лансом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Гавр» сыграл вничью с «Лансом». Далер Кузяев (слева).
Фото AFP

«Гавр» сыграл вничью с «Лансом» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 0:0.

На 90+2-й минуте Флориан Сотока вывел «Ланс» вперед, но гол был отменен после просмотра ВАР.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сыграл весь матч.

После 9 туров «Гавр» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 10 очков. «Ланс» — 14-й (9 очков).

Франция. Лига 1. 9-й тур
20 окт, 22:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:0
Ланс
Источник: Турнирная таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Ланс
1
0
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 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
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 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
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 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
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 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
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20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
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Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
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 - : -
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