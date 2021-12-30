Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера «Монако»
Стало известно, кого рассматривает «Монако» на пост главного тренера вместо Нико Ковача.
По информации журналиста Санти Ауна, на эту должность претендуют бельгиец Филипп Клеман, американец Джесси Марш и португалец Паулу Фонсека.
47-летний Клеман сейчас тренирует «Брюгге», а ранее руководил «Генком».
48-летний Марш на данный момент не тренирует никакую команду, ранее он работал в «Лейпциге», зальцбургском «Ред Булле», «Нью-Йорк Ред Булл» и «Монреале».
48-летний Фонсека также сейчас без клуба. Он работал в «Роме» и «Шахтере».
Ранее стало известно, что Ковач может покинуть «Монако» этой зимой. Он стал тренером клуба летом 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Santi_J_FM/status/1476622892628643842?s=20
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю