Упавший с лошади вратарь «ПСЖ» Рико начал говорить

Упавший с лошади вратарь «ПСЖ» испанец Серхио Рико начал говорить, сообщила его жена Альба Сильва.

«Серхио уже разговаривает. Он всех нас узнает и называет по имени», — цитирует Сильву L'Еquipe.

Также Альба Сильва надеется, что голкипера скоро переведут из отделения реанимации в обычную палату.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.