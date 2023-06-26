«ПСЖ» хочет получить твердый ответ от Мбаппе по поводу своего будущего

Руководство «ПСЖ» хочет получить от форварда Килиана Мбаппе точный ответ по поводу его будущего, сообщает Le Parisien.

Клуб хочет, чтобы форвард либо изъявил желание продлить контракт, либо сказал о решении покинуть команду.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи заявил, что стороны близки к продлению контракта на два года. Если Мбаппе откажется от продления контракта, то уже в январе следующего года он сможет уйти из клуба на правах свободного агента.

В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.