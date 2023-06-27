Трансферная стоимость хавбека «Монако» Головина поднялась на три миллиона евро

По обновленным данным портала Transfermarkt, стоимость российского футболиста «Монако» Александра Головина выросла с 25 до 28 миллионов евро.

Футболист идет на 23 месте по трансферной стоимости в чемпионате Франции. Первое место занимает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 180 миллионов евро, далее идут также игроки парижского клуба Нуну Мендеш, Маркиньос и Ашраф Хакими — все по 65 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах, этот сезон стал для 27-летнего россиянина самым результативным за все время выступлений за команду.