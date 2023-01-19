Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.

«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет Марадону. Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе — лучший игрок мира», — приводит слова Гатти El Chiringuto.

На ЧМ-2022 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах ЧМ-2022. Он также был признан лучшим игроком турнира.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).