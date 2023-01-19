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Гатти: «Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Для меня Мбаппе — лучший в мире»

Гатти высказался о Месси
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.

«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет Марадону. Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе — лучший игрок мира», — приводит слова Гатти El Chiringuto.

На ЧМ-2022 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах ЧМ-2022. Он также был признан лучшим игроком турнира.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).

Источник: https://www.losandes.com.ar/mas-deportes/las-polemicas-declaraciones-del-loco-gatti-contra-lionel-messi-y-a-favor-del-dibu-martinez/

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Ф2(0)

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Диего Марадона
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Пеле
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гладилин считает, что на данный момент Месси сильнее Роналду
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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19
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20
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Лорьян – Ренн
 - : -
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Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
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