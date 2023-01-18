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Гладилин считает, что на данный момент Месси сильнее Роналду

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин сравнил португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Уже прошел чемпионат мира. Месси и команда Аргентины уже показали, что они сильнее, поскольку они добились основного результата. Роналду же вместе со сборной вылетел. Так что на данный момент Месси сильнее.

Но в таких матчах все может закончиться вничью, а может и выиграть команда, которая более слабая, если она будет более мобилизована, лучше подготовлена. От мотивации многое зависит. А эти игроки по исполнительскому мастерству они примерно одинаковые", — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

19 января пройдет товарищеский матч между командами Роналду и Месси. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/18/19518397.shtml

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 2
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
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Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
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М`Бай Ньянг

Осер

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Реймс

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