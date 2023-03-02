«Тулуза» впервые в XXI веке забила 5 мячей за тайм

«Тулуза» обыграла «Родез» (6:1) и вышла в полуфинал Кубка Франции. Команда впервые в XXI веке смогла забить пять голов в одном тайме матча в любом из соревнований, в которых принимала участие.

Кроме того, «Тулуза» третий раз в своей истории выходит в полуфинал Кубка Франции, в предыдущие разы это было в 1985 и 2009 годах. До финала команда еще ни разу не доходила.