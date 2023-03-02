«Тулуза» впервые в XXI веке забила 5 мячей за тайм
«Тулуза» обыграла «Родез» (6:1) и вышла в полуфинал Кубка Франции. Команда впервые в XXI веке смогла забить пять голов в одном тайме матча в любом из соревнований, в которых принимала участие.
Кроме того, «Тулуза» третий раз в своей истории выходит в полуфинал Кубка Франции, в предыдущие разы это было в 1985 и 2009 годах. До финала команда еще ни разу не доходила.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|- : -
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
Новости