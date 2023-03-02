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Хакими продолжит играть за «ПСЖ», несмотря на обвинения в изнасиловании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сможет продолжить играть за клуб, несмотря на обвинения в изнасиловании, сообщает ESPN.

По данным источника, марокканский футболист примет участие в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Прокуратура начала расследование, однако официальных обвинений Хакими предъявлено не было.

Сообщается также, что жена футболиста, Хиба Абук, подала заявление на развод. Однако расставание пары не связано с обвинениями, так как бракоразводный процесс начался несколько недель назад. Причиной стало то, что отношения между Абук и Хакими были напряженными из-за разного видения жизни.

Ранее «ПСЖ» выступил с заявлением после обвинения Хакими в изнасиловании. Клуб поддержал 24-летнего игрока, который отвергает обвинения.

Об обвинениях в адрес Хакими стало известно 27 февраля. В полицию Парижа обратилась девушка, которая утверждает, что пострадала от насилия со стороны игрока.

Источник: ESPN
Ашраф Хакими
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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Ницца – Осер
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Ланс – Лилль
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ПСЖ – Нант
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Труа – Монако
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Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
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