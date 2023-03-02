«Марсель» проиграл клубу второй лиги в 1/4 финала Кубка Франции

«Марсель» проиграл «Анси» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Встреча прошла на стадионе «Велодром.»

Полузащитник провансальцев Жордан Верету на 29-й минуте открыл счет. После перерыва гости отыгрались и вышли вперед благодаря голам Сахи Дион и Кевина Муанга. На 85-й минуте «Марсель» получил шанс сравнять счет, но Алексис Санчес не реализовал пенальти. Уже в добавленное время на поле у хозяев вышел 18-летний Франсуа-Режи Муге, который спустя несколько минут забил.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки клуба из второго дивизиона страны — 7:6.

Следующий соперник «Анси» определится по итогам жеребьевки. Ранее в полуфинал вышли «Лион», «Тулуза» и «Нант».