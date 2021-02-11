Тренера «Ниццы» не беспокоит скандал с Салиба

Главный тренер «Ниццы» Адриан Урча признался, что его не беспокоит скандал, в который попал защитник Вильям Салиба. На этой неделе в интернете появилось интимное видео 19-летнего француза.

«Это видео трехлетней давности... Наша позиция — оставить без внимания. Лично на меня этот скандал совершенно не влияет», — сказал Урча.

Напомним, в интернете появилась видеозапись того, как Салиба снимает на видео, как мастурбирует его партнер по юношеской сборной Франции. Это произошло около трех лет назад. Федерация футбола Франции начала расследование этого инцидента.