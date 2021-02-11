Экс-тренер «ПСЖ» Комбуаре возглавил «Нант»

«Нант» на официальном сайте объявил о назначении Антуана Комбуаре на пост нового главного тренера.

11 февраля клуб сообщил об отставке Раймона Доменека из-за неудовлетворительных результатов команды. «Нант» не может победить на протяжении 16 матчей во всех турнирах. Специалист руководил командой полтора месяца.

Комбуаре ранее возглавлял «ПСЖ» (2009 — 2011), «Страсбур» «Валансьен», «Аль-Хиляль», «Ланс», «Генгам», «Дижон» и «Тулузу».