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Трансфер Ренату Саншеша из «Лилля» может сорваться из-за травмы игрока

16:08
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш получил травму. В ближайшее время он пройдет медосбледование, но футболисту может потребоваться операция на мениске, сообщает L'Equipe.

Это может поставить крест на его трансфере в другую команду этим летом.

В сезоне-2020/21 Саншеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 30 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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