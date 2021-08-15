Трансфер Ренату Саншеша из «Лилля» может сорваться из-за травмы игрока
16:08
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш получил травму. В ближайшее время он пройдет медосбледование, но футболисту может потребоваться операция на мениске, сообщает L'Equipe.
Это может поставить крест на его трансфере в другую команду этим летом.
В сезоне-2020/21 Саншеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 30 миллионов евро.
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