«Лион» на выезде сенсационно проиграл «Анже»

«Лион» на выезде проиграл «Анже» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 0:3.

В составе «Анже» отличились Софьян Буфаль и Аззедин Унаи, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Лиона» Марсело.

Отметим, что «Лион» завершил встречу в меньшинстве: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил Максвелл Корне.

«Анже» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 6 очками в 2 матчах. Команда опережает «ПСЖ» по разнице забитых и пропущенных голов. «Лион» идет на 15-й строчке с 1 очком в 2 играх.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Анже» — «Лион» — 3:0 (1:0)

Голы: Буфаль, 20 (1:0). Марселу, 53 — в свои ворота (2:0). Унаи, 77 (3:0).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Перейра Лаж, 86), Мангани (Капель, 81), Кабо, Фюльжини (Нинга, 80), Менди, Буфаль (Унаи, 75), Шо (Баокен, 74).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа, Корне, Люкеба (Диоманде, 46), Ауар, Лукас Пакета (Какере, 46), Гимарайнс (Тиагу Мендес, 45), Слимани (Энрике, 69), Дембеле, Токо-Экамби (Кадевере, 82).

Предупреждения: Люкеба, 4. Марселу, 36. Корне, 49. Менди, 82. Диоманде, 87.

Удаление: Корне, 65.

Судья: Тюрпен (Франция).